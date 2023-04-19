Мужчина три дня провел в степи при шторме в Актюбинской области

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина три дня провел в степи в Актюбинской области. Пропавшего удалось найти спасателям. Его состояние стабильное, он находится под наблюдением медиков, передает официальный сайт МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что 16 апреля в 18.15 часов спасателям поступило сообщение о мужчине, который в плохую погоду выехал из села Толыбай в направлении села Жабасак на поиски скота и пропал.

В МЧС отметили, что в эти дни в районе было объявлено штормовое предупреждение. Несмотря на это, местный житель отправился в путь.

Поисково-спасательные работы длились 3 дня. В результате 35-летнего мужчину утром обнаружили на расстоянии 5 км от зимовки Аксу. Его доставили в село Толыбай. Состояние найденного стабильное, он находится под наблюдением медиков.

Как указывается на официальной странице ДЧС Актюбинской области в Facebook, 16 апреля на большей части региона ночью, днем - на востоке и юге области ожидались низовые метели. На востоке - гололед. Ветер 15-20, местами порывы 23 метра в секунду.

Спасатели призвали следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017447-muzhchina-tri-dnya-provel-v-stepi-pri-shtorme-v-aktyubinskoy-oblasti/