Алматинцев предупредили о сейсмотренировке

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы завтра, 20 апреля, в 11:00 пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

В пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы пояснили, что основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Как отметили в ведомстве, безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередач и зданий.

Кроме того, по информации ДЧС, к общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. К примеру, если уже началось оповещение по теле- и радиоканалам, алматинцам будут доносить информацию о тренировочной эвакуации и дадут рекомендации.

"В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле- и радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен", – сообщили в ведомстве.

В ДЧС добавили, что, по прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

Между тем сейсмотренировки в организациях мегаполиса проводятся ежеквартально. За первый квартал их проведено свыше 2,8 тысячи.

Тревожный чемоданчик – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.

Ранее алматинские спасатели рассказали казахстанцам, как собрать тревожный чемоданчик на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Что должно быть в тревожном чемоданчике

Сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан следующие предметы:

деньги;

документы;

аптечку первой помощи;

воду; консервы;

высококалорийную еду;

средства личной гигиены;

теплую одежду;

плед;

радиоприемник;

фонарик на батарейках;

спички;

свисток.

Также на сайте "Электронного правительства" говорится, что лучше подготовить два тревожных чемоданчика: один хранить дома в доступном месте, другой – в багажнике автомобиля.

При первых толчках землетрясения

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017337-almatintsev-predupredili-o-seysmotrenirovke/