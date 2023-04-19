Алматинцев предупредили о сейсмотренировке
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В Алматы завтра, 20 апреля, в 11:00 пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.
В пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы пояснили, что основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.
Как отметили в ведомстве, безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередач и зданий.
Кроме того, по информации ДЧС, к общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. К примеру, если уже началось оповещение по теле- и радиоканалам, алматинцам будут доносить информацию о тренировочной эвакуации и дадут рекомендации.
"В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле- и радиоканалов, а также будет рассылка push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен", – сообщили в ведомстве.
В ДЧС добавили, что, по прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.
Между тем сейсмотренировки в организациях мегаполиса проводятся ежеквартально. За первый квартал их проведено свыше 2,8 тысячи.
Тревожный чемоданчик – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.
Ранее алматинские спасатели рассказали казахстанцам, как собрать тревожный чемоданчик на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Что должно быть в тревожном чемоданчике
Сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан следующие предметы:
- деньги;
- документы;
- аптечку первой помощи;
- воду; консервы;
- высококалорийную еду;
- средства личной гигиены;
- теплую одежду;
- плед;
- радиоприемник;
- фонарик на батарейках;
- спички;
- свисток.
Также на сайте "Электронного правительства" говорится, что лучше подготовить два тревожных чемоданчика: один хранить дома в доступном месте, другой – в багажнике автомобиля.
При первых толчках землетрясения
Согласно информации на сайте "Электронного правительства", необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.
При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.
Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:
- обрушение отдельных частей зданий;
- падение битых стекол;
- оборванные электропровода;
- падение тяжелых предметов в квартире;
- пожары;
- неконтролируемое поведение людей при панике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017337-almatintsev-predupredili-o-seysmotrenirovke/