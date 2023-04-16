Отправилась за грибами: женщина потерялась в горах Алматинской области

Спасенная женщина. Фото: МЧС РК

Поисково-спасательную операцию провели в горах Алматинской области сотрудники ДЧС, РОСО и полиции. Им удалось отыскать пропавшую женщину, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, минувшим вечером на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что возле села Малайсары вблизи перевала Тасмурын Балхашского района в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения.

Выяснилось, что днем она приехала за грибами со своими родственниками - компания состояла из двух женщин и мужчины, также их сопровождали две собаки.

В 20:00 к автомашине, на которой приехали грибники, женщина не вернулась. На поиски незамедлительно были направлены спасатели.

В поисково-спасательных работах были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники департамента по ЧС, 12 спасателей, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет РОСО, 8 сотрудников и 3 единицы техники департамента полиции региона.

Утром 16 апреля, примерно в 6:50, поисковая группа нашла пропавшую женщину. В медицинской помощи она не нуждалась.

Спасенная выразила огромную благодарность спасателям за оказанную своевременную помощь.

Как оказалось, женщина заблудилась и не смогла найти дорогу обратно. К счастью. все закончилось благополучно.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, какие действия следует предпринять при пропаже человека.

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016938-otpravilas-za-gribami-zhenschina-poteryalas-v-gorah-almatinskoy-oblasti/