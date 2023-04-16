В 43 км от Алматы произошло землетрясение
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Казахстанские сейсмостанции сегодня утром, 16 апреля, зафиксировали сразу два землетрясения, сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ".
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля 2023 года в 07:40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 325 километрах на восток от города Алматы на границе Китая и Казахстана", - говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 9.0. Подземные колебания произошли на глубине 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
В 08:55 было зарегистрировано еще одно землетрясение.
"Эпицентр землетрясения расположен в 43 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2", - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости не было.
Как себя вести при землетрясении
О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016922-zemletryasenie-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-zafiksirovali-seysmologi/