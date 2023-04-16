В 43 км от Алматы произошло землетрясение

Село. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские сейсмостанции сегодня утром, 16 апреля, зафиксировали сразу два землетрясения, сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ".

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля 2023 года в 07:40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 325 километрах на восток от города Алматы на границе Китая и Казахстана", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 9.0. Подземные колебания произошли на глубине 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Карта. Фото: google.kz/maps

В 08:55 было зарегистрировано еще одно землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 43 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости не было.

Как себя вести при землетрясении

О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016922-zemletryasenie-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-zafiksirovali-seysmologi/