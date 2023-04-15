Толпа помешала полицейскому оформить мопедиста в Алматы (видео)

Место событий. Кадр из видео: t.me/almatykrisp

Толпа людей не дала оформить полицейскому доставщика еды на мопеде. Видео с места событий появилось в Сети. Ситуацию прокомментировали в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера на парковке была сходка мопедистов и автолюбителей. Прибывшие на место полицейские начали наводить порядок. Задержали одного из мопедистов, но рядом находившиеся ребята не дали сотруднику оформить его", - говорится в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно полицейского возле доставщика еды на мопеде. Возле них собираются люди и начинают спорить с сотрудником. Более того, присутствующие помогают водителю покинуть место событий.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту приняты меры незамедлительного реагирования.

"15 водителей мопедов за ряд грубых нарушений ПДД привлечены к административной ответственности. Вместе с тем полиция Алматы в очередной раз обращается к участникам дорожного движения и предупреждает о недопустимости нарушений ПДД", - отметили в ведомстве.

В разделе 2 ПДД РК указывается, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел передавать им для проверки: водительское удостоверение (временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, и документ, удостоверяющий личность водителя); регистрационные документы на транспортное средство; документ, подтверждающий право владения или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, - в случае управления транспортным средством в отсутствие его владельца; документ о прохождении государственного или обязательного технического осмотра; страховой полис по обязательному страхованию; в установленных случаях - путевой лист и документы на перевозимый груз.

Также по требованию сотрудника полиции водитель обязан остановиться и выполнить его указания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016895-tolpa-pomeshala-politseyskomu-oformit-mopedista-v-almaty-video/