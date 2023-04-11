Алматинцев предупредили о смертельно опасных "мокрых" лавинах

Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

В горах Алматы из-за повышения уровня снега выше 60 см наблюдается высокий уровень лавинной опасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В Департаменте по ЧС города Алматы предупредили жителей и гостей города, что в настоящее время сходят "мокрые" лавины. У человека, который попал под такие лавины, практически нет шансов выжить.

Отмечается, что за последние двое суток в горах Алматы сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом около 50 тысяч кубометров.

"Из-за своевременно принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты", департамента полиции и ДЧС города Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС южной столицы.

ДЧС Алматы и "Казселезащита" рекомендуют жителям и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.

"Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372-15-60", – предупредили в ведомстве.

Между тем в РГП "Казгидромет" также предупредили, что до 12 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка сохраняется опасность схода снежных лавин.

Какие бывают лавины

Согласно информации на сайте одного из региональных ДЧС, лавина – это быстрое, чаще внезапно возникающее движение снега и льда по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни людей и причиняющее ущерб всему, что оказывается на пути ее схода.

Сухие лавины состоят из сухого снега, похожего на пыль; его сцепление с подстилающей поверхностью очень слабое. Сходят они в сухую морозную погоду. Это самые быстрые лавины (скорость достигает нескольких десятков километров в час), и убежать от них практически невозможно.

Мокрые лавины, снег в которых обильно насыщен водой, напоминают цементный раствор.

При остановке снег начинает быстро смерзаться, в результате сильного уплотнения верхнего слоя снега образуются так называемые снежные доски.

На возникновение лавин дополнительно влияют следующие факторы:

ясная солнечная погода;

резкое изменение температуры;

сильный ветер или дождь и даже громкие звуки;

наиболее опасны дневные часы, когда от тепла сцепление снега снижается.

Как вести себя при сходе лавины

Как подчеркивают специалисты, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016312-almatintsev-predupredili-o-smertelnyh-mokryh-lavinah/