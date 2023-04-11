"Эмиль хочет жить": мальчику из Караганды требуется пересадка сердца в Минске

Эмиль Сартаев. Фото: из личного архива

Эмиль Сартаев из Караганды родился богатырем - его рост составлял 59 см, а вес - 4,8 кг. В 2018 году мальчик начал жаловаться на боли в животе, но врачи решили, что он симулирует, передает NUR.KZ.

По словам мамы мальчика Екатерины Сартаевой, ребенку провели все рекомендованные врачами обследования, но диагноз не был поставлен - медики были уверены, что ребенок здоров, но симулирует.

"В марте 2020 он впервые пожаловался на сердце, но из-за карантина мы год не могли пройти обследование по сердцу. В феврале 2021 мы прошли кардиограмму и кардиолог сказала срочно ложиться в стационар для дальнейшего обследования. Нас поставили в очередь на портал.

За неделю, пока ждали портал, ребенок уже не мог даже ходить. Эмиля забрали в реанимацию, где он пробыл 22 дня, потом санавиацией был доставлен в кардиоцентр в Астане. Меня вызвала заведующая отделением и сказала, что мой сын умирает. Шанс - это пересадка сердца, которая в Казахстане доступна с 18 лет. До этого времени он просто не доживет", - говорит Екатерина.

Мальчик пролежал в кардиоцентре месяц. В выписке указали, что из-за низкой фракции левого желудочка есть риск внезапной смерти.

"Диагноз Эмиля - дилатационная кардиомиопатия, сердечная недостаточность третьей степени. Я не могла принять то, что мой сын, который занимался футболом, был везде первым, за всю жизнь ничем серьезно не болел, может умереть в любой момент.

Эмиль хочет жить. Без помощи нам не обойтись. За два года болезни добавились судороги от большого приема мочегонных, эпилепсия, ребенок - кислородозависимый. Врачи кардиоцентра провели все необходимые процедуры, чтобы поставить нас в лист ожидания на пересадку сердца", - говорит Екатерина.

Она отправила документы в клиники разных стран и получила приглашение от клиники в Минске. Однако стоимость пересадки сердца там составляет 55 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016265-emil-hochet-zhit-malchiku-iz-karagandy-trebuetsya-peresadka-serdtsa-v-minske/