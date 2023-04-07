Ребенок камнем разбил стекло вольера для обезьян в зоопарке Шымкента

Момент инцидента. Кадр из видео: instagram.com/shymkentzoo

В зоопарке Шымкента ребенок камнем разбил стекло вольера с обезьянами, затем семья покинула помещение. После появления видео инцидента в Сети родители пришли в зверинец, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что инцидент был зафиксирован на камеру наблюдения зоопарка. Маленькая девочка несколько раз ударила по стеклу экспозиционного вольера, в котором содержатся приматы, и разбила один из его слоев. Родители ребенка, увидев произошедшее, покинули помещение.

Корреспонденты телеканала отмечают, что после того, как администрация зоопарка начала искать девочку и ее родителей, выложив видео в Сеть, они были вынуждены прийти в зоопарк. Им грозил крупный штраф.

Однако 350 тысяч тенге за разбитое заграничное стекло в итоге заплатил неизвестный спонсор.

"Это стекло было поставлено два года назад, его привезли из-за границы. Сейчас священный месяц Рамазан, и нам сказали, что есть люди, которые станут для нас спонсорами. Они поставят стекло в течение двух-трех дней.

Но я прошу помнить о правилах пребывания в зоопарке. Животные получают стресс от такого поведения людей, которые пытаются всеми способами обратить на себя внимание", – рассказала методист зоопарка Шымкента Улжан Рустем.

Источник: КТК

Шымкентский зоопарк, согласно информации на сайте, был организован в декабре 1979 года и является культурно-просветительским учреждением.

В зоопарке регулярно размножаются пятнистые олени, архары, пони, тигровые питоны, львы и другие животные.

С июля 2010 года зоопарк входят в состав Евро-Азиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА).

Зоопарк занимается не только содержанием и комплектованием коллекции животных, а также разведением и сохранением редких в природе животных, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015816-devochka-bulyzhnikom-razbila-steklo-volera-dlya-primatov-v-zooparke-shymkenta-video/