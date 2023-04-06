"В Алматы бы давно шум подняли": астанчан возмутило выкапывание деревьев

Деревья. Фото: t.me/myastanacity

Астанчане в соцсетях поделились фотографиями того, как рабочие выкапывают деревья на одной из улиц города. В акимате города прокомментировали данный инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале "Астана- Что? Где? Когда?" появилась публикация о пересадке деревьев. Автор утверждает, что это происходило на пересечении улиц Сыганак и Туран, а также предполагает, что там будет построен ЖК.

"В Алматы бы за такое давным-давно жители шум подняли бы. Пешеходную часть тоже отбирают, как всегда, обходите как хотите, называется", - говорится в публикации.

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на этом месте никакого ЖК строить не собираются.

В Управлении охраны окружающей среды и природопользования города Астаны пояснили, что согласно Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, по данному участку было выдано разрешение на пересадку зеленых насаждений ТОО "New Home Build". Это делается для придания эстетического вида данному участку.

Подчеркивается, что выкопанные деревья будут пересажены в ЖМ Пригородный.

На данном же участке будут высажены зеленые насаждения следующего вида: липа, сосна, вяз и многолетние декоративные-цветущие кустарники.

Отметим, что согласно Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, работа по вырубке деревьев, осуществляемая по разрешению уполномоченного органа.

Вырубка деревьев осуществляется в случаях:

обеспечения условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций; ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей; благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений; санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу; произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015775-v-almaty-by-davno-shum-podnyali-astanchan-vozmutilo-vykapyvanie-derevev/