Сбой в работе спецЦОНов произошел в Казахстане

СпецЦОН. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане произошел сбой в работе спецЦОНов. Об этом корреспондента NUR.KZ проинформировали в алматинском филиале "Правительства для граждан".

Как рассказали в пресс-службе алматинского филиала "Правительства для граждан", в связи с некорректной работоспособностью информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК по Казахстану был приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах.

"Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы. О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе.

Также там принесли извинения за доставленные неудобства.

СпецЦОНы, как сообщается на сайте "Электронного правительства", были созданы для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев. Особенности таких центров заключаются в предоставлении услуг по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015595-sboy-v-rabote-spetstsonov-proizoshel-v-kazahstane/