Испытательный срок перед выдачей водительских прав могут ввести в Казахстане

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

На совещании в МВД рассмотрели опыт Финляндии, где водительское удостоверение гражданам выдается после испытательного срока и ряда экзаменов, сообщается на официальном сайте МВД РК.

На совещании помимо представителей госорганов приняли участие представители АО "КазАвтоЖол", НПП "Атамекен" и Казахского НИИ безопасности дорожного движения.

Участники дискуссии обсудили опыт Финляндии, где водительское удостоверение выдается после двухлетнего испытательного срока и прохождения ряда экзаменов. Сейчас, как сообщили в МВД, рассматривается возможность и целесообразность внедрения такой практики в Казахстане.

На совещании рассматривалось множество вопросов, в числе которых – реализация принципа "нулевой смертности" на дорогах и решения по воздействию на основные причины ДТП. Кроме того, на встрече поддержаны инициативы по введению понятия "средняя скорость" на загородных и прямолинейных участках дорог.

Согласно информации на интернет-портале правовой статистики, за 2 месяца 2023 года зарегистрировано 1715 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (1801).

Число пострадавших в ДТП за этот период составило 2466 человек – на 8,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (2693). В их числе 2230 раненых, их доля составила 90,4%, а погибших – 236.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015555-ispytatelnyy-srok-pered-vydachey-voditelskih-prav-mogut-vvesti-v-kazahstane/