Дети, испугавшись родителей, не вернулись домой из школы в Актобе

Пропавшие дети. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Двух шестиклассников искали полицейские и волонтеры в Актобе в минувший понедельник - мальчики не вернулись из школы, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Минувшим вечером, 3 апреля в 21:40, в полицию Актобе обратились родители двух шестиклассников. По их словам, после школы дети не вернулись домой.

Как оказалось, учителя узнали, что дети принесли в школу электронные сигареты.

Сообщается, что ребята, боясь гнева родителей, не пошли домой.

"Поисковые группы совместно с волонтерами команды "Zello-Poisk" приступили к поискам пропавших детей. Были проверены все возможные места их пребывания", - говорится в сообщении.

Дети были найдены сотрудниками ювенальной полиции. Их нашли спустя 5 часов в районе центрального рынка. Ребят передали родителям.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.

Первый признак пропажи — исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время — не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;

изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015407-deti-ispugavshis-roditeley-ne-vernulis-domoy-iz-shkoly-v-aktobe/