Пройти "опрос" и получить приз от супермаркета в честь Рамазана предложили казахстанцам мошенники

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторые из казахстанцев начали получать на WhatsApp сообщения о денежном призе, разыгранном в честь месяца Рамазан известной в стране сетью супермаркетов, передает StopFake.kz.

На мессенджер, как сообщается, приходит ссылка с приглашением поучаствовать в розыгрыше, якобы ведущая на официальный сайт известной в стране сети супермаркетов. Тем, кто получил такое сообщение, предлагают пройти опрос и получить подарок в честь Рамазана.

На самом деле опрос и ссылка на сайт никак не относятся к супермаркету. Это подтвердили в официальном Instagram-аккаунте сети магазинов.

"Просим вас обратить внимание — в сети появился мошеннический сайт, который предлагает 100 тыс. тенге в честь праздника Рамадан.

Будьте бдительны и внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников!" – сообщили в посте.

В StopFake отметили, что опросы подобного рода — это дело рук мошенников. Таким способом злоумышленники могут собирать личные данные пользователей – информацию о платежных картах, логины и пароли от личных аккаунтов, электронной почты и прочих ресурсов.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила безопасности по защите персональных данных, которые снизят вероятность успешной атаки мошенников.

Правила следующие:

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.

Подключите сервис SMS/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015383-proyti-opros-i-poluchit-priz-ot-supermarketa-v-chest-ramazana-predlozhili-kazahstantsam-moshenniki/