Девушка сбежала от отца через окно в Кокшетау

Девушка на подоконнике. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кокшетау 16-летняя девушка обиделась на отца, который забрал у нее телефон, и сбежала через окно своей комнаты. К ее поискам подключили полицейских, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

С заявлением о самовольном уходе из дома 16-летней дочери в полицию 31 марта обратился житель Кокшетау. По словам отца, около 00.30 девочка сбежала из дома через окно своей комнаты. Семья проживает на первом этаже.

Обнаружив исчезновение подростка, родители сначала вели поиски самостоятельно, а спустя несколько часов обратились к стражам порядка.

В тот же день в результате принятых мер школьница была найдена на съемной квартире в Кокшетау, где находилась вместе с подругой.

Девочка рассказала, что причиной ухода из дома стала обида на отца, который забрал ее телефон. Выбравшись через окно, она направилась к подруге, у которой и переночевала. На следующий день они сняли квартиру на сутки и находились там.

В настоящее время в отношении родителей составлен административный протокол по ст.442 ч.2 КоАП РК, готовится материал для направления в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Согласно ст.442 ч.2 КоАП РК нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

В Типовом положении указывается, что Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим своих обязанностей по воспитанию и обучению детей либо отрицательно влияющим на их нормальное физическое и нравственное развитие, комиссия может применить следующие меры воздействия:

ходатайствовать перед судом о возмещении причиненного несовершеннолетнему вреда;

при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, на попечении которых он находится, а также отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, расторжении договора о передаче ребенка на воспитание либо отмене в судебном порядке усыновления (удочерения) ребенка;

в течение пятнадцати рабочих дней обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав, либо применении к ним иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015056-devushka-sbezhala-ot-ottsa-cherez-okno-v-kokshetau/