Плотину в Костанайской области размыло талыми водами (видео)

Плотина в Шили. Кадр из видео: instagram.com/erbol_bekbosyn

В одном из сел Костанайской области в связи с приходом талых вод была размыта плотина. Соответствующие кадры опубликовал в соцсетях очевидец. Инцидент прокомментировали в акимате региона.

Несколько видеороликов с кадрами разрушенной плотины выложил пользователь Ербол Бекбосынов в своем Instagram-аккаунте. В описании одного из постов мужчина упомянул, что плотину размыло в селе Шили в Джангельдинском районе.

Кроме того, по словам пользователя, ее построили за почти 200 млн тенге.

Происходящее прокомментировали в акимате Костанайской области. Там сообщили, что была нарушена обочина плотины Шили, передает МИА "Казинформ".

"27 марта в результате интенсивного снеготаяния, в связи с переходом воды из Шилинской плотины на левую сторону водозаборной дороги, нарушена обочина плотины Шили, расположенной в 1,5 км к северу от села Шили Джангельдинского района. Общая протяженность плотины составляет 1 км.

Плотина введена в эксплуатацию в 1954 году, классифицирована как 4 степени. В основном, служит для хозяйственно-бытовых нужд села Шили (для создания запаса воды для сельскохозяйственных животных). ​Акиматом района проводится работа по водозабору. Восстановление плотины планируется в рамках гарантийных обязательств подрядной организации", – рассказали в акимате Костанайской области.

Сообщается, что нынешние масштабы не угрожают населенному пункту.

Отметим, что в июле прошлого года плотина в селе Шили стала предметом негодования местных жителей. Как стало известно тогда, на ее строительство из госбюджета выделили почти 200 млн тенге. Она должна была удерживать паводковые воды, однако уже весной дала течь.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, плотина – специальное сооружение, построенное через ручей, реку или устье реки для удержания воды. Они строятся для обеспечения водой людей, для орошения засушливых и полузасушливых земель или для использования в промышленных процессах.

Джангельдинский район, согласно карте Яндекс, расположен к юге от административного центра Костанайской области – города Костаная.

Джангельдинский район. Скриншот: Карты Яндекс

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014618-plotinu-v-kostanayskoy-oblasti-razmylo-talymi-vodami/