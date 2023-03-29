Казахстанцы отдали большие деньги ради работы в Европе, но были обмануты

Женщина с карточкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Десятки казахстанцев обвинили зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве. Каждый из потерпевших утверждает, что отдал представителям центра крупную сумму денег, передает телеканал КТК.

Обманутыми оказались казахстанцы из разных городов, всего около 30 человек. Кто-то из казахстанцев заплатил 300 тысяч тенге, а кто-то – и вовсе более одного миллиона тенге. На данный центр они выходили через соцсети.

Помимо трудоустройства, как сообщает телеканал, организация обещала высокую зарплату, бесплатное жилье за границей и даже питание. Получая деньги, представители центра переставали выходить на связь.

Одной из жертв стала Айнура Медарова, медик из Шымкента. Женщина хотела уйти из профессии и обратилась в данный центр, надеясь получить работу на заводе в Будапеште (Венгрия). Взяла в кредит 300 тысяч тенге, которые перевела представителям центра.

"Сначала к ним обратился мой брат. Он отдал 350 тысяч тенге и сдал документы. В декабре он улетел в Венгрию. Сейчас он работает на заводе по производству запчастей. Я отправила 315 тысяч тенге. Хотела устроиться упаковщицей. Но потом меня просто заблокировали", – сказала Айнура.

Другая супружеская пара из Экибастуза специально прилетела в Алматы и отдала центру более миллиона тенге. Алия Койшина вместе с мужем надеялись трудоустроиться в Чехии.

"Человек полностью чувствует свою безнаказанность. Он спокойно так же продолжает дальше обманывать людей, то есть его страничка в "Инстаграме" до сих пор активна. Он обещал, что вернет нам деньги. Говорил, что вернет. Сказал, чтобы хорошие комментарии ему писали", – рассказала Алия.

Сейчас, как сообщается, данный центр трудоустройства закрыт. Обманутыми, как сообщает телеканал, уже успело стать около 30 человек из Алматы, Шымкента, Астаны, Атырау и Экибастуза.

При этом, как сообщается, в полиции заявления потерпевших не приняли. Сказали сразу обращаться в суд.

"Установлено, что между сторонами возникли гражданско-правовые отношения. Договор, наличие договора уже обуславливает возникшие гражданско-правовые отношения. Бывает, что одна сторона оказывает услугу.

У второй стороны претензии по объему или оказанию, качеству оказания услуг, в таком случае они не обязаны бежать в полицию и писать заявление. Вообще, в компетенцию органов внутренних дел рассмотрение гражданско-правовых отношений не входит", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Еще одной предполагаемой жертве – 19-летнему Айназару Калбаеву – директор центра пообещал вернуть 650 тысяч, написав расписку. Об этом рассказал сам парень. Деньги, с его слов, он так и не получил.

Айназар окончил колледж и хотел заработать денег на университет. Для этого планировал получить работу в Чехии, а в фирме пообещали оформить визу. Чтобы найти деньги, родственник парня оформил кредит.

"На первый взгляд, организация показалась солидной: много подписчиков, хорошие отзывы. Мне объяснили: работа на заводе, проживание и питание бесплатно. Директор компании написал расписку, что вернет деньги, и пропал", – поведал Айназар.

По словам юристов, чтобы избежать уголовной ответственности, сомнительные компании специально заключают договор со своими жертвами. Они знают, что в гражданско-правовом порядке им не грозит тюремное заключение.

При этом, как сообщается, зачастую аферисты оформляют имущество на своих родных и близких. Поэтому у них практически нечего конфисковать, а их долг перед жертвой висит годами. Правозащитники советуют обманутым обратиться с жалобой в прокуратуру.

"Потерпевшие также должны коллективно написать жалобу. В ту районную прокуратуру они обязаны обратиться. И прокуроры на основании жалобы – они запрашивают их заявления, которые приняли – изучают заявление, опрашивают потерпевших. Если действительно установят факт уголовного правонарушения, прокуроры могут сами возбудить уголовное дело", – заявил юрист Габит Умирбеков.

Специалисты порекомендовали не связываться с центрами трудоустройства, если они вызывают сомнение. И советуют самостоятельно искать работу на зарубежных сайтах, напрямую договариваясь с потенциальным работодателем.

Источник: КТК

Иногда зарубежные организации или знакомые могут предлагать казахстанцам работу в другой стране. В некоторых случаях человек, согласившись на предложенную работу, может стать жертвой торговли людьми (траффика).

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов Gov.kz приводятся несколько советов, которых надо придерживаться, чтобы не попасть в сети работорговцев.

Общий признак для всех видов траффика – жертв лишают права на свободу, насилием и угрозами ломают их судьбы. В рабство люди попадают разными путями.

В основном молодых людей соблазняют предложениями о хорошей работе с приличной зарплатой, с комфортными условиями проживания, а то и вступлением в брак или возможностью получить высшее образование.

Чтобы не стать жертвой торговли людьми, следует придерживаться нескольких правил:

Убедитесь, что агентство, которое предлагает работу за рубежом, работает легально, имеет лицензию, выданную Министерством труда и соцзащиты населения.

Заключите договор на трудоустройство до выезда за рубеж. Внимательно прочитайте контракт, который Вам предлагают подписать, один из подлинников должен остаться у вас на руках. Проконсультируйтесь с юристом, не имеющим отношения к фирме, что отправляет вас за рубеж. В договоре должны быть оговорены условия самой работы, а также проживания, оплаты и медицинской страховки.

Получите рабочую визу: туристическая виза не дает права работать. Поинтересуйтесь в посольстве той страны, в которую собираетесь ехать, о возможностях трудоустройства на данный вид работы.

Оформите медицинскую страховку.

Сделайте как минимум две копии всех своих документов, виз, паспортов: один набор копий возьмите с собой, другой оставьте родным – это поможет, если у Вас отберут, или Вы потеряете документы.

Скажите своим родственникам, куда Вы едете и с кем, оставьте номера телефонов, места проживания. Договоритесь с родными о том, что если Вы не позвоните в определенное время, то это будет означать, что Вы находитесь в опасности.

До выезда необходимо заранее узнавайте и заучивайте наизусть адреса и телефоны организаций, которые могут помочь Вам в стране въезда. Это дипломатические представительства Республики Казахстан, неправительственные организации, а также офисы международной организации по миграции в стране трудоустройства.

Ну и, конечно же, знать язык той страны, куда едете, подходит ли Ваша специальность, квалификация для выбранной работы и т.д.

Если же Вы все-таки стали жертвой "работорговли", но сумели вырваться, ищите поддержку в своем консульстве или в другом населенном пункте.

Помните! Не отдавайте свои документы никому, и ни при каких условиях, кроме представителей миграционных служб и правоохранительных органов.

Будьте бдительными, наблюдательными, обращайте внимание на любые мелочи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014435-kazahstantsy-otdali-bolshie-dengi-radi-raboty-v-evrope-no-byli-obmanuty/