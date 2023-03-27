"Услышал женские крики": полицейский спас жизнь ребенку в Алматы (видео)

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейский спас жизнь маленькой девочке в Алматы, когда вечером возвращался после дежурства домой. Ребенок подавился конфетой, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что участковый инспектор управления полиции Алмалинского района Алматы, старший лейтенант полиции Бакдаулет Мамыр целый день обеспечивал правопорядок в общественных местах города, а вечером возвращался домой.

"На пересечении улиц Рыскулова и Момышулы я услышал женские крики. Остановился, побежал и увидел, что женщина пытается спасти своего ребенка. Она сказала, что малышка подавилась конфетой.

Я среагировал молниеносно, можно сказать, на автомате: поднял ребенка вниз головой, несколько раз постучал по спине, конфета вылетела. Все произошло очень быстро, я даже не узнал имени девочки, сам не успел представиться. Все были безумно рады, что ребенок остался жив. Это был мой долг, как сотрудника полиции", – резюмировал Мамыр.

В полиции рассказали, что у Бакдаулета Мамырова подрастает сын – мальчику сейчас годик.

Ранее мы писали о полицейском из Туркестанской области, оказавшему первую помощь двухлетнему ребенку, у которого начались судороги.

Также мы рассказывали о школьнике из Кызылорды, который рискнул жизнью и спас друга, провалившегося под лед.

Что делать, если ребенок подавился

На сайте службы скорой медицинской помощи Алматы приводится алгоритм действий в случае обструкции дыхательных путей инородным телом (то есть нарушения их свободной проходимости, в данном случае – в результате попадания инородных тел).

При частичной обструкции ребенок испуган, кашляет, плачет. Простимулируйте рвоту, надавив пальцем на корень языка. Возьмите ребенка за ноги, переверните вниз головой и похлопайте по спине. Но не трясите ребенка!

При полной обструкции ребенок напуган, лицо багрово-синюшного цвета, голоса нет. Характерный жест – размахивает руками, как будто всплывает.

Прием Геймлиха не используется у детей младше 8 лет вследствие высокого риска повреждений внутренних органов у младенцев и детей.

Техника выполнения ударов по спине у младенцев:

удерживать ребенка в положении спиной вверх, голова при этом должна быть направлена вниз;

сидящий на стуле спасатель должен удерживать младенца, поместив его на своих коленях;

поддерживать голову младенца, расположив большой палец руки на угол нижней челюсти и один или два пальца той же руки – на другой стороне челюсти;

не сдавливать мягкие ткани под нижней челюстью;

основанием ладони нанести до пяти отрывистых ударов между лопатками, направляя силу ударов краниально.

Толчки в грудную клетку у младенцев:

положить ребенка на спину таким образом, чтобы голова была ниже туловища. Это легко достигается расположением свободной руки вдоль спины ребенка, при этом пальцы охватывают затылок;

опустить руку, удерживающую ребенка, ниже своего колена (или перевалить через колено). Определить место, на которое будет оказываться давление (нижняя часть грудины, приблизительно на один палец выше мечевидного отростка);

выполнить пять толчков грудной клетки;

прием напоминает непрямой массаж сердца, но выполняется более отрывисто, резко и в более медленном темпе.

Техника выполнения ударов по спине у детей старше 1 года:

удары будут более эффективны, если ребенку придать положение, при котором голова будет расположена ниже туловища;

маленького ребенка можно положить выше колена согнутой ноги поперек, так же, как и грудного ребенка;

если это невозможно, согнуть туловище ребенка вперед и выполнить удары по спине стоя сзади;

при неэффективности ударов по спине следует перейти к выполнению толчков в грудную клетку.

Толчки в грудную клетку у детей старше 1 года – по обычной методике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014127-uslyshal-zhenskie-kriki-politseyskiy-spas-zhizn-rebenku-v-almaty-video/