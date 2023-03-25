Несколько автомобилей оказались в снежном плену в Карагандинской области

Авто. Фото с места событий: МЧС РК

Четыре легковых автомобиля застряли в снежном заносе на одной из трасс в Карагандинской области - сотрудники ДЧС региона спасли 10 человек, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня, 25 марта, примерно в 11:20 в Осакаровском районе на автодороге "село Приишимское – станция Шокай". Машины застряли в 53 километрах от поселка Осакаровка.

Силами ДЧС автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек.

Как отметили спасатели, в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Карагандинской области напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния при ухудшении погодных условий.

Отметим, что ранее в снежный занос на этой же трассе попал автобус с пассажирами - 28 человек спасли из снежного плена. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Добавим, что на территории Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие трое суток там ожидается туман, сообщили специалисты РГП "Казгидромет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014041-neskolko-avtomobiley-okazalis-v-snezhnom-plenu-v-karagandinskoy-oblasti/