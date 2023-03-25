Автобус с пассажирами попал в снежный занос в Карагандинской области (фото)

Спасение пассажиров. Фото с места событий: МЧС РК

Спасатели эвакуировали порядка 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области минувшей ночью, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Ночью в Осакаровском районе на автодороге местного значения "село Приишимское – станция Шокай" в снежном заносе остановился автобус с пассажирами.

Он следовал по маршруту Астана-Алматы. Автобус остановился в 50 км от поселка Осакаровка, утонили в МЧС. На помощь пассажирам отправились сотрудники ДЧС региона.

Автобус. Фото с места событий: МЧС РК

Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка.

Подчеркивается, что одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. К счастью, остальным спасенным пассажирам медицинская помощь не потребовалась.

Отметим, что согласно информации с официального сайта РГП "Казгидромет", в некоторых районах Карагандинской области по ночам сохраняются минусовые температуры. На севере и западе региона - осадки, а также туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014021-avtobus-s-passazhirami-popal-v-snezhnyy-zanos-v-karagandinskoy-oblasti-foto/