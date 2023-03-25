Автобус с пассажирами попал в снежный занос в Карагандинской области (фото)
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Спасатели эвакуировали порядка 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области минувшей ночью, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
Ночью в Осакаровском районе на автодороге местного значения "село Приишимское – станция Шокай" в снежном заносе остановился автобус с пассажирами.
Он следовал по маршруту Астана-Алматы. Автобус остановился в 50 км от поселка Осакаровка, утонили в МЧС. На помощь пассажирам отправились сотрудники ДЧС региона.
Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка.
Подчеркивается, что одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. К счастью, остальным спасенным пассажирам медицинская помощь не потребовалась.
Отметим, что согласно информации с официального сайта РГП "Казгидромет", в некоторых районах Карагандинской области по ночам сохраняются минусовые температуры. На севере и западе региона - осадки, а также туман.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014021-avtobus-s-passazhirami-popal-v-snezhnyy-zanos-v-karagandinskoy-oblasti-foto/