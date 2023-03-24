Экибастузец пытался спрятаться от полицейских на заднем сиденье авто (видео)

Остановленный автомобиль. Кадр из видео: polisia.kz

Нетрезвый житель Экибастуза пытался спрятаться от полицейских на заднем сиденье автомобиля. Однако от наказания это его не спасло, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

20 марта около 03.40 во дворе дома по улице Мухтара Ауэзова в Экибастузе патрульные заметили "ВАЗ-2110", водитель которого управлял автомобилем неуверенно, что вызвало подозрения.

Стражи порядка дали сигнал об остановке транспортного средства. Подойдя к машине, сотрудники увидели, что водитель хотел спрятаться на заднем сиденье, но его действия были зафиксированы на видеожетон.

"Сомнения полицейских подтвердили медики, водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. В отношении 32-летнего мужчины составлен протокол по ст.608 КоАП РК", - рассказал командир роты патрульной полиции УП Экибастуза Фаруз Кусембеков.

В итоге горожанина арестовали на 15 суток. Он также лишен водительских прав на 7 лет.

Согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В разделе 2 ПДД указывается, что водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013917-ekibastuzets-pytalsya-spryatatsya-ot-politseyskih-na-zadnem-sidene-avto-video/