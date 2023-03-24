Курорт "Шымбулак" планируют внести в Книгу рекордов Гиннеса

Шымбулак. Фото: facebook.com/shymbulakmountainresort

Горный курорт "Шымбулак" попадет в Книгу рекордов Гиннеса. Фиксировать рекорд будут представители Guinness World Records 26 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как сообщили представители городской администрации, горный курорт Шымбулак войдет в Книгу рекордов Гиннеса как “Самый высокий ночной горнолыжный склон”.

"26 марта на горный курорт "Шымбулак" прибудут представители компании Guinness World Records для фиксирования рекорда алматинского ночного склона как самого высокого мире", – заявили в пресс-службе ведомства.

Горный курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Такая информация приводится на официальном сайте курорта.

Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана. Каждый год в начале февраля на Шымбулаке соревновались горнолыжники, разыгрывая "Приз Александры Артеменко", 11-кратной чемпионки СССР, мастера спорта, участницы Олимпийских игр 1956 года.

Добавим, что Книга рекордов Гиннеса, как пишет РИА Новости, – это справочное издание, которое содержит сведения об уникальных явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых рекордах, курьезах в природе.

Книга получила свое название в честь известной ирландской пивоваренной компании "Артур Гиннес, сын и К". Идея создания Книги принадлежит исполнительному директору этой компании Хью Биверу, который однажды вечером после охоты (это было в Вексфорде в 1951 году) принял участие в споре с друзьями, является ли ржанка самой быстрой пернатой дичью в Европе.

Подобные вопросы нередко задавались посетителями пивных, которые часто обсуждают за кружкой пива любопытные события, рекорды, спортивные достижения и чудеса. И тогда Хью Биверу пришла мысль, что неплохо было бы иметь книгу, в которой можно найти ответы на вопросы "Кто самый быстрый?", "Кто самый богатый?", и что такая книга была бы очень полезна для владельцев пивных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013902-kurort-shymbulak-planiruyut-vnesti-v-knigu-rekordov-ginnesa/