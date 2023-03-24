Житель Атырауской области пьяный пришел в суд, а потом молча покинул зал

Фемида. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Атырауской области пришел в суд в состоянии алкогольного опьянения, мешал судье разъяснять постановление, а потом молча покинул зал, передает "Мой город".

Административное дело по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершенные повторно в течение года) рассматривал Жылыойский районный суд Атырауской области. 3 марта сюда пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, мешал разъяснять судье постановление, а потом молча покинул зал.

На втором заседании нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее его отправили под арест на трое суток. Постановление суда не вступило в законную силу.

Согласно ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток.

В случае, если эти действия были совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то за это предусмотрен административный арест на срок до десяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013867-zhitel-atyrauskoy-oblasti-pyanyy-prishel-v-sud-a-potom-molcha-pokinul-zal/