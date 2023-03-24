"Больно смотреть, как сын мучается": астанчанка собирает 1,2 млн тенге на лечение сына

Марсель. Фото: из личного архива

Марсель Найзабеков из Астаны родился на раннем сроке беременности – в 28 недель. Он весил всего 1140 граммов, но врачи заверили маму: он будет развиваться, как и его сверстники, передает NUR.KZ.

После рождения Марсель две недели провел на аппарате ИВЛ в реанимации и питался через зонд.

"При выписке врач сказала, что с ребенком все хорошо и он догонит своих сверстников. Каждые два месяца мы посещали невролога и офтальмолога. Нас уверяли, что у ребенка нет неврологических отклонений. Но в свои четыре месяца сын не держал голову.

Мы обратились к другому специалисту. Мои опасения были не напрасны: сыну поставили диагноз "риск ДЦП". Мы почти сразу же начали курсы Бобат-терапии и Войта-терапии. Находили хороших массажистов. В год Марселю был выставлен диагноз "ДЦП", – рассказала мама мальчика, Бахытгуль Найзабекова.

В два года у Марселя случился первый приступ эпилепсии, а за ним – откат в развитии. Он перестал откликаться на свое имя, потерял зрительный контакт, перестал узнавать членов семьи.

С тех пор семья постоянно находится в поисках качественной и эффективной реабилитации. Сейчас, по словам мамы, психологическое состояние мальчика ухудшилось, он может плакать часами или смеяться без причины.

"Иногда я сама впадаю в отчаяние, когда не могу успокоить сына. Несмотря на каждодневные испытания, мы не теряем надежды. За свои пять лет Марсель прошел ряд реабилитаций, сейчас он умеет кратковременно удерживать голову, жевать, брать предметы правой рукой, появился зрительный контакт.

Но с интеллектом беда. Тут мы бессильны. Наша мечта – снова попасть на курс клеточных технологий. Ведь именно после этого Марсель научился жевать и смотреть в глаза. Введение стволовых клеток может работать над интеллектом. Но стоимость курса составляет 1 285 000 тенге. Наша с супругом цель – приблизить сына к нормальной жизни. Каждый вечер его "бьют" дистонические атаки, тело становится каменным. Больно смотреть на то, как сынок мучается", – говорит мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6695 0730

BAKHYTGUL NAIZABEKOVA

Тел.: +7 775 516 12 91, Бахытгуль (мама)

Instagram: @marselnaizabekov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013863-bolno-smotret-kak-syn-muchaetsya-astanchanka-sobiraet-12-mln-tenge-na-lechenie-syna/