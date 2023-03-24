Формат олимпиады пересмотрят из-за массового отравления школьников в Шымкенте

Школа. Иллюстративное фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова на своей сообщила, что из-за отравления в Шымкенте школьников формат проведения олимпиады по второму направлению будет пересмотрен.

Каринова вчера приехала в Шымкент вместе главой Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой и замглавы Комитета среднего образования Жомартом Карамбаевым.

Здесь развернули оперативный штаб для выяснения причин отравления детей и принятия соответствующих мер. В состав штаба кроме представителей министерства вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санэпидконтроля по Шымкенту.

По словам Кариновой, сейчас состояние госпитализированных детей оценивается как стабильное.

Как напомнила вице-министр, во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы ветряной оспы. Школьников госпитализировали.

Сейчас санэпидслужбы города выясняют причину отравления детей.

"Совместно с членами жюри рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение", – написала Каринова.

Отмечается, что торжественную церемонию закрытия олимпиады решили отменить, победителей и призеров олимпиады наградят по месту проживания.

"Кроме того, будет пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, запланированной на 3-8 апреля в Шымкенте. Она пройдет в регионах", – сообщила вице-министр.

Ситуация находится на личном контроле министра просвещения.

Отравление детей в Шымкенте

Вчера, 23 апреля, блогер Ильяс Мынжасаров сообщил, что в Шымкенте во время республиканской олимпиады естественно-математического направления произошло массовое отравление детей.

Позже в РНПЦ "Дарын" отреагировали на ситуацию, заявив, что симптомы недомогания были выявлены у 12 участников из 904. Их госпитализировали в инфекционную больницу Шымкента.

Тогда же сообщалось, что второй тур олимпиады пройдет согласно программе. А дети, которые находятся в больнице и не смогут принять участие во втором туре, будут поощрены по итогам олимпиады.

В Минпросвещения также прокомментировали ситуацию.

В министерстве сообщили, что в Шымкент направлена рабочая группа во главе с вице-министром просвещения Шолпан Кариновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013851-format-olimpiady-peresmotryat-iz-za-massovogo-otravleniya-shkolnikov-v-shymkente/