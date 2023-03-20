Осадки и угрозы подтопления: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ряде регионов страны синоптики объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

С 21:00 20 марта до 21:00 21 марта в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями в ВКО и Абайской области объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Завтра Костанайскую область, согласно прогнозам, накроет туман. Также в период с 20 по 22 марта 2023 года в регионе возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами.

На юге региона (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район Аркалыка) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

В Кызылординской области 21 марта прогнозируют сильный ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области завтра пообещали сильный дождь, а в горных и предгорных районах гроза. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В период с 21 по 23 марта 2023 года в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район г. Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях прогнозируется продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.

Отметим, что в некоторых регионах сохраняется опасность паводков. На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы. Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013692-osadki-i-ugrozy-podtopleniya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/