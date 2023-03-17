Избиение мужчины на шиномонтажке сняли на видео очевидцы в Астане

Драка. Кадр из видео: t.me/egovpress

Очевидцы в Астане сняли на видео драку: мужчину избивали возле авто на шиномонтажной станции. Данный инцидент прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе городского ДП.

Ролик появился в telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах, снятых очевидцами, видно нескольких мужчин - двое из них дерутся.

После того как один из участников драки падает, второй начинает пинать его ногами.

Автор написал, что инцидент произошел на улице Шакена Айманова.

"Трое доблестных мужчин жестоко избили одного человека", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили, что по данному факту нарушители общественного порядка были установлены и доставлены в УП района "Байконыр".

Выяснилось, что между знакомыми, которые находились на шиномонтажной станции, произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Заявлений по данному факту не поступало, отметили в ДП. Тем не менее в отношении правонарушителей возбуждено административное производство.

Внимание, на видео пресутсвуют сцены насилия!

Отметим, что согласно статье 25 КоАП РК, административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое настоящим кодексом предусмотрена административная ответственность.

Административная ответственность наступает, если эти правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законодательством уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013326-izbienie-muzhchiny-na-shinomontazhke-snyali-na-video-ochevidtsy-v-astane/