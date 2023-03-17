"Остается требовать вертолет": единственный проезд к дому павлодарки продали загадочным образом
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Данара Шокаева несколько месяцев не может подъехать к дому родителей. По словам женщины, в 2022 году семья узнала, что участок земли, куда выходят их ворота, решением акимата Павлодара отдали в частную собственность. Теперь доступа нет, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Данары Шокаевой, ее родители получили участок в районе Лесозавода в Павлодаре в начале 2000-х. Его полностью оформили лишь к 2005 году.
Ворота выходили фактически на пустырь, а за ним уже был Иртыш. Семья была в курсе, что часть пустыря находится в частной собственности. Но в 2022 году для них полным сюрпризом стал тот факт, что акимат отдал даже подъезд к их дому.
"В настоящее время мне остается требовать только вертолет, чтобы попасть к себе на участок или, чтобы мне какой-то мост проложили, причем еще и автомобильный. Мы сейчас не можем попасть к себе на участок. Что мне делать в данной ситуации?" - задается вопросом Данара Шокаева.
По словам павлодарки, оформить подъездную дорогу смогли якобы с разрешения ее мамы. Однако по этому факту было открыто уголовное дело за подделку документов, проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подпись фальшивая.
Делом занялись специалисты Департамента по управлению земельными ресурсами Павлодарской области, которые сами инициировали иск в гражданский суд против городского акимата. В качестве третьих лиц привлекли нескольких владельцев пустыря на берегу Иртыша, бывших и настоящих.
"Истец просит признать недействительными: акт перенесения, заключение городской комиссии по предоставлению земельных участков, постановление акимата Павлодара от 17 сентября 2014 года, договор купли-продажи, а также выделить участок площадью 0,0397 га из участка, принадлежащего собственнику, по всей его длине и возвратить его в собственность государства", - огласила исковые требования судья Павлодарского городского суда Алия Асанова.
В исковом заявлении Департамента по управлению земельными ресурсами указано, что пустырь на берегу Иртыша был получен в 2005 году.
Владелец его продал, а новый хозяин смог оформить к нему еще один участок и проезд к дому родителей Данары Шокаевой, а затем уже окончательно цельный земельный участок получил по договору купли-продажи еще один покупатель, который по факту является добросовестным.
К слову, последний покупатель на пустыре уже отстроил часть дома, огородил территорию, выставил камеры и указал, что земля - частная и проход запрещен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013310-ostaetsya-trebovat-vertolet-edinstvennyy-proezd-k-domu-pavlodarki-prodali-zagadochnym-obrazom/