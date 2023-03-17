"Остается требовать вертолет": единственный проезд к дому павлодарки продали загадочным образом

Данара Шокаева. Фото: NUR.KZ

Данара Шокаева несколько месяцев не может подъехать к дому родителей. По словам женщины, в 2022 году семья узнала, что участок земли, куда выходят их ворота, решением акимата Павлодара отдали в частную собственность. Теперь доступа нет, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Данары Шокаевой, ее родители получили участок в районе Лесозавода в Павлодаре в начале 2000-х. Его полностью оформили лишь к 2005 году.

Ворота выходили фактически на пустырь, а за ним уже был Иртыш. Семья была в курсе, что часть пустыря находится в частной собственности. Но в 2022 году для них полным сюрпризом стал тот факт, что акимат отдал даже подъезд к их дому.

"В настоящее время мне остается требовать только вертолет, чтобы попасть к себе на участок или, чтобы мне какой-то мост проложили, причем еще и автомобильный. Мы сейчас не можем попасть к себе на участок. Что мне делать в данной ситуации?" - задается вопросом Данара Шокаева.

По словам павлодарки, оформить подъездную дорогу смогли якобы с разрешения ее мамы. Однако по этому факту было открыто уголовное дело за подделку документов, проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подпись фальшивая.

Забор. Фото: NUR.KZ

Делом занялись специалисты Департамента по управлению земельными ресурсами Павлодарской области, которые сами инициировали иск в гражданский суд против городского акимата. В качестве третьих лиц привлекли нескольких владельцев пустыря на берегу Иртыша, бывших и настоящих.

"Истец просит признать недействительными: акт перенесения, заключение городской комиссии по предоставлению земельных участков, постановление акимата Павлодара от 17 сентября 2014 года, договор купли-продажи, а также выделить участок площадью 0,0397 га из участка, принадлежащего собственнику, по всей его длине и возвратить его в собственность государства", - огласила исковые требования судья Павлодарского городского суда Алия Асанова.

В исковом заявлении Департамента по управлению земельными ресурсами указано, что пустырь на берегу Иртыша был получен в 2005 году.

Владелец его продал, а новый хозяин смог оформить к нему еще один участок и проезд к дому родителей Данары Шокаевой, а затем уже окончательно цельный земельный участок получил по договору купли-продажи еще один покупатель, который по факту является добросовестным.

К слову, последний покупатель на пустыре уже отстроил часть дома, огородил территорию, выставил камеры и указал, что земля - частная и проход запрещен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013310-ostaetsya-trebovat-vertolet-edinstvennyy-proezd-k-domu-pavlodarki-prodali-zagadochnym-obrazom/