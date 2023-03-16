Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 16 марта, в Алматы ожидается дождь, в Астане - снег, а в Шымкенте теплая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет идти дождь, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +8...+10°C, ночью похолодает до 0...+2°C.

Эксперты предупреждают, что на прилегающих к южной столице территориях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

В Астане сегодня ожидается снег и сильный ветер со скоростью 7-12 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+1°C, ночью - до -3...-5°C. Горожан также предупреждают о сильном гололеде.

В Шымкенте обещают солнечную погоду без осадков. Термометры днем покажут +16...+18°C, ночью похолодает до +3...+5°C. Однако в городе ожидается сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого здесь объявлено штормовое предупреждение.

Как себя вести при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам;

парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить в 101 и 112.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013072-sneg-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/