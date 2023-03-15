"Одних молитв недостаточно": девочка из Семея в свой день рождения мечтает спастись от рака

Милана. Фото: из личного архива

11-летняя Милана из Семея - долгожданный ребенок, первенец у своих родителей. Она занималась танцами и хорошо училась, но в семью пришла беда: у девочки выявили рак, передает корреспондент NUR.KZ.

15 марта у Миланы день рождения. Ей исполняется 11 лет. В этот день Милана и ее семья мечтают, чтобы девочка вылечилась от коварной болезни и вернулась к привычной жизни.

До страшной болезни Милана была веселой и энергичной. Училась в школе, ходила на танцы, занимала призовые места, мечтала пойти на карате. Но страшная болезнь разделила жизнь семьи на до и после.

"В мае 2022 года на пояснице у Миланы появилась небольшая шишка. Пока моя девочка проходила обследование, шишка росла. В течение месяца она достигла размеров ладони. Врачи приняли решение срочно вырезать опухоль, не сделав биопсию.

Через 10 дней пришел результат гистологии, по которому поставили диагноз "миелома". Мы в срочном порядке на следующий день вылетели в Москву на обследование. В итоге всех обследований поставили диагноз "саркома Юинга", – рассказывает мама девочки, Алия Самигуллаева.

Милана прошла шесть курсов химиотерапии.

"Из милой жизнерадостной девочки Милана превратилась в привидение. Ее родные сестры видели, как ей сбривали волосы и рыдали вместе с ней. Они сильно переживают и молятся за Милу. К сожалению, одних молитв недостаточно", – говорит мама.

Родители отвезли Милану в Израиль, где она прошла обследование, три курса химиотерапии и операцию. Во время операции врачам пришлось убрать кость в позвоночнике, которая была затронута опухолью. Собранные деньги ушли за два месяца. Между тем, лечение планируется продолжить, но на это нужно около 150 тысяч долларов.

Пока деньги не окажутся на счету клиники, лечение не будет продолжено.

Реквизиты:

Kaspi (карта привязана к номеру): +7 775 760 60 84, Алия С. (мама)

Kaspi: 4400 4301 9140 1246, Фархад С. (папа)

Сбербанк России: 4817 7603 1769 3871, Алия С. (мама)

PayPal: @milanahelp (Zarina Shayakhmetova)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012757-odnih-molitv-nedostatochno-devochka-iz-semeya-v-svoy-den-rozhdeniya-mechtaet-spastis-ot-raka/