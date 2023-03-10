Воду во всем Уральске будут включать только на несколько часов в день

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей Уральска предупреждают, что несколько дней подряд в городе будут включать воду только на шесть часов в сутки. Об этом сообщает портал "Мой город".

Как сообщили изданию в ТОО "Батыс су арнасы", из-за того, что городские канализационные коллекторы переполнены талой водой, возникла угроза подтопления жилых массивов сточными водами. Чтобы этого не произошло, было решено временно прекратить подачу воды по всему городу с 20:00 10 марта.

Теперь набрать воду горожане смогут только три раза в сутки:

с 7:00 до 9:00;

с 12:00 до 14:00;

с 18:00 до 20:00.

"При нормализации ситуации подача воды будет производиться в штатном режиме", - добавили в "Батыс су арнасы".

Паводки в Уральске

Между тем горожане уже жалуются на паводки. Как пишет "Мой город", в редакцию издания поступили десятки жалоб от местных жителей на то, что их дворы подтапливает. Люди говорят, что власти не торопятся протянуть руку помощи. Жители же опасаются за свои дома и хозпостройки. По словам горожан, причины подтоплений в том, что всю зиму с улиц не вывозили снег.

Как рассказал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев, только за последнюю неделю на откачку талых вод от горожан поступило более 150 заявок.

"Максимальное количество вызовов поступило вчера, более 40. Ежедневно работает более 200 единиц техники и более 300 рабочих. За паводковый период откачено более 18 тысяч кубометров талой воды.

Если говорить о снеге, то за весь период 220 тысяч кубометров снега вывезено за черту города. У нас для этого имеется три полигона. С центральных улиц мы вывезли снег. Также неоднократно обращались к горожанам, чтобы они вывозили снег со дворов на обочину дороги. Но все происходило пассивно с их стороны", — рассказал замакима Уральска.

Также он отметил, что из 150 заявок около сотни вызовов не представляли никакой угрозы.

"Просто люди боялись, что вода зайдет в дом. По факту было несколько случаев, когда вода зашла в дом. Были разные причины: кто-то вовремя не вывез снег со двора, в некоторых случаях повлияло неправильное строение дома — без фундамента и гидроизоляции", — добавил Дуйсенгалиев.

Глава управления ЧС Амангельды Ешмуханов объяснил, почему сложилась такая паводковая ситуация в этом году.

"В начале зимы выпал снег, потом была оттепель, затем наступили сильные морозы. Под конец зимы шли обильные осадки. Грунт промерз на полтора метра. Сейчас началось резкое таяние снега. Талые воды идут по естественному руслу.

В свое время люди брали земли под строительство, но не учитывали естественное русло талых вод при таянии снега. Где-то бизнес-объекты строили. Понятно, что люди экономили на фундаменте, потому что строят дома на последние деньги. Но, к сожалению, на этих участках скапливается вода. Если бы так грунт не промерз, то вода просто бы впиталась в землю.

Сейчас очень много заявок с адресов, которые не обращались к нам последние пять лет. Основная причина подтопления — это отсутствие фундамента и местность", — пояснил Ешмуханов.

Он отметил, что сотрудники ДЧС работают круглосуточно и выезжают на все заявки.

"Смотрим, куда нужно направить технику в первую очередь. Единовременно везде убрать весь снег и откачать талую воду невозможно. Такого промерзания грунта с 2018 года не было. С 2018 на 2019 года было отмечено рекордное количество снега, как в 1987 году. И тогда такой ситуации как сейчас не было", — добавил Ешмуханов.

По его словам, сотрудники ДЧС стараются минимизировать последствия паводка. По городу имеется две арычные системы - большая и малая, остальные все испарительные.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012503-vodu-vo-vsem-uralske-budut-vklyuchat-tolko-na-neskolko-chasov-v-den/