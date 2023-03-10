Перекрыли дороги: сразу 12 лавин сошли за сутки в двух областях Казахстана (фото, видео)

Спуск лавины. Фото: МЧС РК

Казахстанские спасатели предупреждают, что лавиноопасный период продолжается. Сразу 12 лавин сошли за минувшие сутки в двух регионах страны, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

В минувший четверг,9 марта, в 10:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, на автодороге областного значения "город Есик-озеро Есик" в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин в семи местах.

Общий объем сошедших лавин составил 428,2 куб.м.

Сход лавины. Фото: МЧС РК

Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения. К счастью, обошлось без жертв, отметили в МЧС.

На место выезжали сотрудники ГУ "Казселезащита" и ДЧС региона со спецтехникой.

Также, по информации ведомства, обильные осадки, прошедшие в Восточно-Казахстанской области, ветер и повышение температурного фона привели к тому, что на склонах лавиноопасных очагов создалась угроза схода снега.

В связи с этим с целью предупреждения самопроизвольных сходов лавин были проведены профилактические спуски на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай".

Сход лавины. Фото: МЧС РК

В результате сотрудники филиала ГУ "Казселезащита" провели пять спусков лавин. Снежная масса полностью перекрыла дорогу.

Проводятся работы по очистке трассы.

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации, которые помогут спастись при сходе лавины.

Если вы оказались в лавиноопасной зоне, соблюдайте основные правила безопасности. Не выходите в горы в снегопад и непогоду.

Если вы уже находитесь в горах, следите за изменениями погоды, тщательно спланируйте маршрут с учетом возможного схода лавин. Помните, что чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов и при крутизне более 20 градусов со склонов без кустарников и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

После снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно безопасно лишь через 2-3 дня.

Как действовать при сходе лавины

Если к вам приближается лавина, но она находится все еще достаточно высоко, немедленно убегайте с ее пути. Спрячьтесь в безопасном месте, укройтесь за выступом скалы или в выемке. Но не прячьтесь за молодыми деревьями.

Если скрыться от лавины невозможно, освободитесь от лишних вещей, лягте по направлению движения лавины и подожмите колени к животу, закройте рот и нос шарфом или рукавицей. Двигаясь в лавине, старайтесь держаться на ее поверхности, перемещайтесь к ее краю, где скорость ниже. Когда лавина остановится, расчистите пространство у лица и груди – это поможет вам дышать.

Оказавшись в лавине, не кричите, снег поглотит звуки, а крик и бессмысленные движения лишат вас сил, кислорода и тепла. Постарайтесь двигаться вверх. Самое главное: старайтесь не впадать в панику и не давайте себе уснуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012435-perekryli-dorogi-srazu-12-lavin-soshli-za-sutki-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-foto-video/