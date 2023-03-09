Кучи мусора оставили продавцы цветов после 8 марта в Алматы (фото, видео)

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В преддверии 8 марта по всему городу Алматы появились палатки с цветами. Правда после праздника продавцы исчезли, оставив кучи мусора на городских тротуарах и обочинах.

Жители Алматы пожаловались на безобразное состояние некоторых городских улиц. Видео и фото очевидцы выкладывали в Сеть. Некоторые из роликов были опубликованы в Instagram-паблике kris.p.brothers.

На кадрах видно, как на обочинах валяются скомканные листы бумаги, в которую были завернуты цветы, целлофановые обертки, посреди тротуаров лежат непроданные тюльпаны, а возле урн по земле раскиданы ленты, бутоны и другой мусор.

"8 марта прошло. Все продавцы продали то, что надо, и ушли. Весь срач оставили", – говорит на видео один из возмущенных горожан.

Один из авторов видео заявил, что работники ЖКХ просто не справляются с таким объемом мусора.

Ситуацию прокомментировали представители Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Отмечается, что 7 и 8 марта по всему городу были организованы рынки по продаже цветов, после которых на газонах, в арыках образовались стихийные свалки мусора.

По словам специалистов, ночью и утром 9 марта все силы городских служб, вместо исполнения своих прямых обязанностей по очистке территории города, были направлены на уборку мест стихийной торговли и приведению данных участков в соответствие с санитарными нормами.

"В этой связи хотелось обратиться к алматинцам!

Наши коммунальные службы благоустройства стараются содержать город в чистоте, а нерадивые горожане добавляют им работы.

Просим, после любых проведенных мероприятий, работ или торговли на территории города обеспечить восстановление чистоты и порядка на отведенном участке", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что за несоблюдение правил благоустройства нарушители привлекаются к административной ответственности согласно статьи 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Добавим, что, по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф:

на физических лиц – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф:

на физических лиц – в размере 30 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 (1 млн 35 тыс. тенге).

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мусор в Алматы после 8 марта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012309-kuchi-musora-ostavili-prodavtsy-tsvetov-posle-8-marta-v-almaty-foto-video/