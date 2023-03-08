Сколько казахстанок трудится на госслужбе, рассказал премьер-министр

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанок с Международным женским днем. Поздравление глава правительства опубликовал в своем .

"Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

В современном мире женщины – наиболее активная часть общества.

В Казахстане 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. Молодые девушки проявляют наибольшую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места: в прошлом году порядка 30 тыс. из них получили свою первую работу", – гласит поздравление главы правительства.

Смаилов отметил, что государство всецело поддерживает развитие женского предпринимательства – это обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела, предоставление грантов и льготных займов, субсидирование и гарантирование кредитов.

Алихан Смаилов. Фото: facebook.com/aasmailov

"По данным ОЭСР, в Казахстане доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция", – отметил он.

Кроме того, по словам Смаилова, огромное внимание уделяется и женскому здоровью. Как результат, к примеру, только в 2022 году материнская смертность снизилась в 2,6 раза.

Алихан Смаилов. Фото: facebook.com/aasmailov

Алихан Смаилов. Фото: facebook.com/aasmailov

Доля женщин на госслужбе в Казахстане в прошлом году, по его словам, достигла показателя в 55,4%.

"В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении. Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022 году достигла 55,4%. Правительством принимаются меры по поэтапному повышению доли женщин в руководящих органах компаний с госучастием до 30%", – пишет премьер-министр.

По словам главы правительства, не остаются без внимания и вопросы социальной поддержки женщин. Защита материнства и детства, помощь многодетным матерям, приемным семьям, содействие в занятости, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики.

"Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство. В 2022 году по рейтингу "Индекс гендерного разрыва" (Global Gender Gap Index) Казахстан поднялся на 15 позиций благодаря успешным реформам в области гендерного развития и занял 65-ое место из 146 стран.

Государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин.

В этот весенний праздник позвольте выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу доброту, мудрость и душевное тепло, которые вы так щедро нам дарите, за все, что вы делаете не только для своих семей, но и для всего Казахстана", – написал Смаилов.

Сегодня жительниц Казахстана с Международным женским днем поздравил также президент Касым-Жомарт Токаев.

А вчера глава государства принял участие в праздничном мероприятии, посвященном женскому празднику. В своем выступлении он отметил особую роль женщин в жизни общества.

На официальном сайте ООН говорится, что в ходе Международного года женщин в 1975 году Организация Объединенных Наций решила отмечать Международный женский день именно 8 марта.

Известно, что Международный женский день празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

С тех первых лет Международный женский день приобрел новое глобальное измерение для женщин, проживавших как в развитых, так и в развивающихся странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012136-bolee-55-gossluzhaschih-v-kazahstane-zhenschiny-zayavil-smailov/