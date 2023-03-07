"Цветы и свою любовь": глава МВД – о том, что планирует дарить на 8 марта

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов в кулуарах правительства рассказал, что обычно дарит женщинам на 8 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в канун Международного женского дня поинтересовались, что самый главный полицейский страны дарит женщинам в этот день.

"Я цветы дарю и свою любовь", – заявил кратко Марат Ахметжанов.

Но позже он высказался о том, что женщины могут изменить, будучи руководителями и в целом, чем отличается женский подход.

"Само то, что женщина поступила в правоохранительные органы - это большое мужество. У нас работа ненормированная, нагрузки очень много, много стресса. У нас есть матери, у которых по 7 детей, они работают исправно. Женщина психологически устойчива, к своей работе относится трепетно. Женщины очень эффективны. На днях у нас девушка-следователь в Туркестанской области закончила большое уголовное дело, где 2 100 потерпевших, по статье финансовой пирамиды", – отметил министр.

Другой случай отваги, по его словам, проявила сотрудница в столице.

"В Астане сотрудница спасла от пожара своих соседей - 7 человек - и приютила их у себя дома. Это в этом году", – резюмировал глава МВД.

Отметим, что, согласно официальному сайту электронного правительства, Международный женский день (8 марта) в Казахстане является государственным праздником.

Согласно данным Британской энциклопедии, данный праздник зародился в начале ХХ века, когда женщины стали активно бороться за свои права, особенно за избирательное право. В начале марта в течение нескольких лет в Америке и ряде стран Европы проходили массовые митинги, посвященные правам женщин.

Только в 1921 году дата Международного женского дня была официальна изменена на 8 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012047-tsvety-i-svoyu-lyubov-glava-mvd-o-tom-chto-planiruet-darit-na-8-marta/