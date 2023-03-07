"Взрослые не должны опускать руки": мальчику из Костаная нужно 3,7 млн тенге, чтобы встать на ноги

Адилбек с мамой. Фото: из личного архива

Шестилетний Адилбек из Костаная с детства борется с ДЦП. Сейчас перед семьей остро стоит вопрос - пойдет ли мальчик в обычную школу или останется учиться на дому, передает корреспондент NUR.KZ.

"Адилбек - долгожданный ребенок, мы тщательно готовились к его появлению в нашей семье. Беременность проходила хорошо, но на 31 неделе беременности отошли воды, меня положили в больницу, и трое суток я пролежала в родильном отделении. У ребенка было кислородное голодание, мозг пострадал.

Дальше - реанимация, аппарат ИВЛ и месяц в отделении недоношенных. После выписки начались обследования, массажи, постоянные приемы врачей, но, несмотря на наши усилия, в 8 месяцев был выставлен диагноз "риск ДЦП", – рассказывает мама ребенка, Айжан Мурзахметова.​

Родители стали искать клинику для реабилитации. Найдя МЦ "Сакура" в Челябинске, они оформили кредит. После первого курса результаты не заставили себя долго ждать: Адилбек стал переворачиваться, ползать, стал выносливее, хорошо держал голову.

После были пройдены еще 6 курсов в Челябинске, один курс - в Украине. Их помогали оплачивать родные, близкие, ​друзья, коллеги и просто неравнодушные люди.

"Два года назад мы узнали об операции "СДР" (селективная дорсальная ризотомия), которая избавляет от спастики навсегда. Спастика мешает нормальному развитию мышц у детей с ДЦП. Доктор Парк из клиники в США согласился нас прооперировать, дав хорошие прогнозы.

Мы 8 месяцев собирали 25 млн тенге, чтобы оплатить операцию. Так как срок оплаты операции близился, а собрана была лишь половина суммы, нам пришлось продать свой дом, машину и оплатить операцию. Благодаря операции и всем курсам реабилитации Адилбек умеет ходить у опоры, ходит, держась за ручку, с ходунками, умеет ползать на четвереньках, выполняет все необходимые ему упражнения самостоятельно", – говорит мама.

После операции мальчику рекомендована интенсивная реабилитация в течение двух лет, чтобы получить максимально хорошие результаты.

"Первый курс реабилитации мы уже прошли, впереди - второй курс уже в апреле этого года, стоимость которого составляет 4 375 000 тенге, из них 600 000 тенге уже собрали, нужно собрать еще 3 775 000 тенге.

Этот курс -​ самый важный, потому что от него зависит, пойдет ли Адилбек в первый класс в обычную школу и будет учиться с обычными детьми, либо будет на домашнем обучении. Второго варианта мы хотим избежать, потому что у Адилбека сохранен интеллект: в свои 6 лет он читает, решает примеры, с легкостью решает логические задачи, рассказывает стишки", – говорит мама.

Сейчас мальчик посещает подготовительные курсы в обычной средней школе, учительница хвалит Адилбека.

"На данный момент реабилитация - это наша жизнь. Видя результаты нашего маленького героя, мы, взрослые, не должны опускать руки и сдаваться. Мы верим в него, а он верит в нас. Поэтому мы вынужденно обращаемся ко всем казахстанцам: поддержите маленького героя", – заключила Айжан. ​

Реквизиты: ​

Kaspi: 4400 4301 8509 9972

Карта привязана к номеру: +77782142287, Айжан Мурзахметова (мама)​

Instagram: @bulat_adilbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011992-vzroslye-ne-dolzhny-opuskat-ruki-malchiku-iz-kostanaya-nuzhno-37-mln-tenge-chtoby-vstat-na-nogi/