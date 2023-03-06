Затягивание сроков и отказы: Антикор выявил проблемы в сфере земельных отношений

Документ. Иллюстративное фото: Richard Drury/Getty Images

Антикоррупционное ведомство Казахстана выявило системные проблемы в сфере земельных отношений, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

По данным агентства, их сотрудники совместно с коллегами из Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК провели анализ сферы земельных отношений.

Как оказалось, местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Подчеркивается, что, согласно статье 12 данного кодекса, таких полномочий у комиссии нет.

Помимо этого другой немаловажной проблемой, которую выявили сотрудники Антикора, является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления.

"Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок. Между тем в случае истечения срока аренды временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок", – сообщили в ведомстве.

В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии, обратили внимание в Антикоре.

Также антикоррупционной службой была выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.

Отсутствие регламента исключает принцип "одного окна" и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков, считают в ведомстве.

В настоящее время по рекомендациям Антикоррупционной службы подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях.

Помимо этого в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения от специалистов МСХ, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.

Как отметили в Антикоре, данное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель.

Отметим, что в нормах Земельного кодекса РК отражена компетенция в сфере земельных отношений следующих органов:

правительства РК;

центрального уполномоченного органа, ведомства центрального уполномоченного органа и его территориальных подразделений;

уполномоченных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения;

местных представительных органов и органов местного самоуправления;

местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы;

районного (кроме районов в городах) исполнительного органа;

местного исполнительного органа города областного значения;

акимов города районного значения, поселка, села, сельских округов;

администрации специальной экономической зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011874-zatyagivanie-srokov-i-otkazy-antikor-vyyavil-problemy-v-sfere-zemelnyh-otnosheniy/