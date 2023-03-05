Дожди и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики сообщили об ухудшении погоды - в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра в горных районах Жетысуской области на юге, востоке и центре ожидается туман, а юго-восточный ветер может достигать порывов 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, юге и центре пообещали туман днем 6 марта.

В понедельник на западе, севере и востоке Акмолинской области возможны осадки в виде дождя, снега и гололеда днем, низовая метель - ночью на западе и востоке области, а днем на западе, севере и востоке. Ветер на западе и севере области ночью может достигать порывов 15-20 м/с, а днем на западе, севере и востоке - 23-28 м/с.

В Кызылординской области ночью на севере и в центре ожидаются гололед и туман.

6 марта в Восточно-Казахстанской области пройдут ночные осадки, особенно на севере и востоке, а днем - осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и юге области возможна низовая метель и гололед. Ветер на севере, востоке и юге области юго-западный, с порывами 15-20 м/с, ночью могут достигать 25 м/с.

В Абайской области предстоящей ночью на большей части, а днем в центре ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и центре области возможна низовая метель и гололед. Ветер на севере, юге и в центре области южный или юго-западный, с порывами 15-20 м/с, а ночью могут достигать 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке прогнозируют туман и гололед. Ветер на севере области юго-западный с порывами 15-20 м/с ночью.

Гроза ожидается завтра на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области. Ветер будет достигать скорости 15-20 м/с на горных перевалах ночью и на юге, в горных и предгорных районах области днем.

На западе, севере и востоке Актюбинской области в понедельник пообещали гололед и низовую метель. Ветер на севере и востоке области юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

Днем 6 марта на юге и востоке Мангистауской области ожидается ветер, дующий с востока и юга, со скоростью 15-20 м/с, с порывами.

На севере и востоке Костанайской области возможна низовая метель и гололед, а на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный на большей части области, будет достигать скорости 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

6 марта на западе Северо-Казахстанской области синоптики обещают низоваую метель. Днем на севере, западе и юге области ожидается гололед, с юго-западным ветром, достигающим 15-20 м/с, и порывами 23-28 м/с.

В ночь на 6 марта на севере Карагандинской области ожидается низовая метель, а на юге и востоке области – туман и гололед. Ветер на севере области будет западный, юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, юге и востоке Улытауской области будет гололед, а на востоке и в центре – туман в ночное и утреннее время.

Днем 6 марта на западе и севере Павлодарской области ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Отметим, на официальном сайте ДЧС Алматинской области опубликованы меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон;

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011803-dozhdi-i-silnyy-veter-v-ryade-regionov-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/