Школьники устроили массовую драку в Алматы

Драка между школьниками. Кадр из видео: t.me/egovpress

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена массовая драка между подростками в Алматы. Видео прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции южной столице.

Роликом поделился Telegram-канал Egov.press. На кадрах видно, как несколько десятков подростков дерутся между собой.

По данным авторов ролика, видео было снято в Алматы.

"Молодежь, подвергшаяся эффекту весеннего обострения устроила эпическую битву возле Орбиты", - говорится в подписи к посту.

В полиции подтвердили, что инцидент произошел в южной столице. Управление полиции Бостандыкского района начало расследование по данному факту.

"Участники драки доставлены в УП для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка.

Вместе с тем, в полицию для выяснения обстоятельств дела приглашены организаторы турнира по футболу между учащимися школ, между участниками которого и произошел конфликт", - сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности в Казахстане подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 16 лет.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение человека, разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни и ряд других.

К административной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. При этом на несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, может быть наложено административное взыскание с применением мер воспитательного воздействия, говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

В случае, если совершившие правонарушение не достигли 16 лет, ответственность за их действия несут родители, опекуны или законные представители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011723-shkolniki-ustroili-massovuyu-draku-v-almaty/