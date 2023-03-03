На какие уловки идут алматинцы, чтобы не платить за проезд в автобусе

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На какие уловки идут пассажиры общественного транспорта, чтобы не платить за проезд, рассказали в компании "Алматыэлектротранс", передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель гендиректора по вопросам эксплуатации в "Алматыэлектротранс" Абылайхан Омархан во время брифинга на площадке РСК рассказал, что на маршрутах работают 50 контролеров в несколько смен. Они выявляют безбилетных пассажиров, и в случае, если человек отказывается платить, могут вызвать полицию, которая составит адмштраф.

В этом году уже было 113 таких случаев, когда контролерам приходилось вызывать полицию.

"Как только контролер заходит в автобус и представляется, пассажиры, которые не оплатили, начинают в срочном порядке оплачивать проезд. При этом количество безбилетных пассажиров остается достаточно высоким.

Участились случаи, когда пассажиры используют различные уловки, желая уйти от оплаты. Нередко пассажиры ссылаются на недавнее пополнение карты, которое было произведено менее 15 минут назад (именно столько времени требуется для того, чтобы средства на карте стали доступны для регистрации оплаты проезда). Хочется отметить, что данный факт не освобождает пассажира от оплаты", – сообщил Омархан.

Оплачивать нужно и в том случае, если пассажир обладает льготной картой.

Кроме того, рассказал замгендиректора, случается, что пассажиры набирают SMS или QR и ждут – если контролер зайдет, сразу же оплачивают проезд. Некоторые уменьшают яркость экрана до минимума, говоря, что телефон отключен. Также делают скриншот оплаты и показывают каждый раз одно и то же.

Однако контролеры знают все уловки и знают, как проводить проверку.

"Уклоняясь от уплаты, такие пассажиры вредят в первую очередь себе и другим пассажирам. И некоторые пассажиры понимают взаимосвязь. Понимают, что не бывает бесплатного проезда. К примеру, на телефон нашей горячей линии достаточно часто отправляют фото пассажиров, которые не произвели оплату. Бывают случаи, когда пассажиры сами стыдят тех, кто не платит. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить их за помощь", – отметил Омархан.

Он напомнил, что даже если терминал "Онай" вышел из строя, для оплаты существуют другие терминалы, а если не работают все – пассажиров пересаживают на другой транспорт.

"Если пассажир оплатил и была пересадка по инициативе водителя в связи с техническими неполадками, в данном случае повторно оплачивать проезд не нужно", – подчеркнул спикер.

Он также сообщил, что алматинцы могут оплатить проезд картой "Онай", с помощью мобильного приложения ONAY; SMS-оплатой и USSD-кодом *9909# или *202# для абонентов Beeline. Также доступна оплата наличными водителю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011611-na-kakie-ulovki-idut-almatintsy-chtoby-ne-platit-za-proezd-v-avtobuse/