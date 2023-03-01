8-летнюю девочку нашли полицейские на безлюдной трассе в Павлодарской области

Девочка в отделении полиции. Фото: polisia.kz

Полицейские Павлодарской области, патрулируя автодорогу Павлодар – Успенка, увидели на трассе плачущую девочку. Как оказалось, она ушла из дома, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 27 февраля в 21:20.

"Проезжая 82-й километр, заметили девочку, которая шла одна вдоль дороги без сопровождения взрослых. Остановившись, увидели, что девочка шла и плакала. Мы стали успокаивать ее, посадили в машину, чтобы она согрелась.

Выяснили, что ей 8 лет, проживает с родителями в селе Успенка. Для дальнейшего выяснения обстоятельств несовершеннолетняя была доставлена в отдел полиции Успенского района", – рассказал инспектор службы роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Болат Жумашев.

В полиции девочка рассказала, что вечером сделала домашнее задание. При проверке родители сделали ей замечание, что работа выполнена неправильно. После этого мама посоветовала ей выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Обидевшись на родителей, девочка ушла из дома и направилась в сторону Павлодара.

О том, что ее нет дома, родители узнали только от полицейских, которые позвонили и сообщили им, что нашли их дочь. По данному факту с родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов.

В отношении законных представителей собран материал для направления на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет рассмотрено поведение родителей, а также рассмотрен вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.

Согласно части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (52 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011242-8-letnyuyu-devochku-nashli-politseyskie-na-bezlyudnoy-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/