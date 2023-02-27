Играющие в кокпар всадники заблокировали трассу в Жетысуской области (видео)

Кокпар. Кадр из видео: ДП Жетысуской области

Всадники, которые играли в кокпар, препятствовали дорожному движению на одной из трасс в Жетысуской области. Организатора и нескольких участников наказали, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Кадры с места событий появились в соцсетях – автор показал всадников, которые играют в кокпар на одной из трасс, мешая при этом движению автомобилей.

В полиции выяснили, что ролик был снят в ночь с 25 на 26 февраля в Аксуском районе.

Местные полицейские установили организатора игры – им оказался 34-летний житель. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, в полицию доставили 10 человек, которые были участниками игры. В отношении этих лиц составлены протоколы по статье "Создание препятствий для движения транспортных средств" КоАП РК.

Стражи порядка призвали жителей региона следовать требованиям законодательства и в обязательном порядке согласовывать организацию игры с местным исполнительным органом со строгим контролем места ее проведения.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток. А согласно статье 614 того же кодекса, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011025-igrayuschie-v-kokpar-vsadniki-zablokirovali-trassu-v-zhetysuskoy-oblasti-video/