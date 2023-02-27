Сирены включат по всему Казахстану в первый день весны

Мегафон. Иллюстративное фото: Monty Rakusen/Getty Images

1 марта 2023 года с 09:00 до 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты - по всей стране зазвучат сирены, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, оповещение и информирование населения о ЧС является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

Во время проверки системы оповещения по всей стране на короткий промежуток времени будут включены электросирены и громкоговорители. Кроме того, спасатели перехватят теле- и радиоканалы, информация будет размещена также на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Вместе с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

"Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций", - заключили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010957-sireny-vklyuchat-po-vsemu-kazahstanu-v-pervyy-den-vesny/