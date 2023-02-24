Водитель проехался по аллее мавзолея Яссауи в Туркестане и попал на видео

Нарушитель. Кадр из видео: polisia.kz

Туркестанец проехал на авто по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи - действия нарушителя попали на видео, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Нарушение выявили при мониторинге социальных сетей полицейские Туркестанской области.

Водитель автомобиля марки Hyundai Sonata выехал на аллею перед мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи, представляя тем самым опасность для пешеходов, гулявших по аллее.

Сотрудники УП Туркестана провели необходимые мероприятия и установили нарушителя. Молодой человек оказался жителем Сауранского района.

Стражи порядка выяснили, что, выйдя из точки общепита возле аллеи, водитель решил срезать дорогу. В итоге он проехал по алее перед мавзолеем.

Нарушитель полностью признал свою вину и заверил, что подобное в будущем не повторится, отметили полицейские.

Тем не менее в отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 597 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке".

Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Отметим, согласно части 2 статьи 597 КоАП РК, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП, то есть 35 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010759-voditel-proehalsya-po-allee-mavzoleya-yassaui-v-turkestane-i-popal-na-video/