Астанчанина арестовали на 10 суток за оскорбление пожилой матери

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

64-летняя астанчанка сообщила полицейским о скандале, который устроил ее взрослый сын. Мужчину подвергли административному аресту, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

64-летняя жительница столицы обратилась в полицию. Она заявила, что ее 35-летний сын устроил скандал. По ее словам, мужчина ее оскорбил и унизил.

"Установлено, что астанчанин, придя домой в алкогольном опьянении, вымогал деньги у пожилой матери на покупку алкогольных напитков. Однако, получив отказ, он устроил скандал и начал выражаться нецензурной бранью в отношении матери, унижая ее честь и достоинство, тем самым оказывая психологическое насилие", – гласит сообщение.

Отмечается, что ранее 35-летний гражданин уже неоднократно привлекался к ответственности.

По данному факту на правонарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 73 КоАП РК.

Кроме того, решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчину привлекли к административному аресту на 10 суток.

В соответствии со статьей 73 КоАП РК казахстанцев могут наказать за нецензурную брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния

А согласно части 2 данной статьи, эти деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, с начала января этого года в Казахстане увеличили штраф за мат в общественном месте. А в середине февраля одного из жителей Павлодарской области оштрафовали за употребление нецензурных слов в прямом эфире в TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010610-astanchanina-arestovali-na-10-sutok-za-oskorblenie-pozhiloy-materi/