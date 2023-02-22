Троих казахстанок оштрафовали на 1,3 млн тенге за двойное гражданство

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде транспортные полицейские задержали троих женщин, у которых было вывялено двойное гражданство – Казахстана и России. Каждую из них оштрафовали почти на полмиллиона тенге, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По сообщению ДП на транспорте, сотрудники миграционной службы линейного отдела полиции на станции "Караганда – Сортировочная" задержали троих женщин в возрасте 26-ти, 45-ти лет и 51-го года.

Задержание произошло в аэропорту города при проведении профилактических мероприятий, совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК. В ходе проверки у задержанных было выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.

В отношении женщин был составлен административный протокол по части 2 статьи 496 КоАП РК “Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства”.

"Решением районного суда Казыбек би города Караганды граждане Российской Федерации привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 820 тенге каждый", – рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

Отметим, что статья 496 Кодекса РК об административных правонарушениях регламентирует наказание за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

Так, согласно части 1, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Во 2 части статьи указано, что несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 300 МРП (чуть больше 1 млн тенге) либо административное выдворение за пределы РК", – говорится в тексте 3 части данной статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010419-troih-kazahstanok-oshtrafovali-na-13-mln-tenge-za-dvoynoe-grazhdanstvo/