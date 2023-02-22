Цены на билеты в алматинский ботсад снизили после прокурорской проверки

Ботанический сад Алматы. Фото: instagram.com/botsadkz

Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила нарушения в тарифообразовании на билеты в Ботанический сад Алматы, сообщается на официальном сайте прокуратуры южной столицы.

"Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции", – говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге надзорный орган добился снижения цен на входные билеты в Ботанический сад на 103 тенге.

Вместе с этим сегодня на официальной Instagram-странице Ботанического сада появилось сообщение, что с 22 февраля будут изменены цены на входные билеты в сад. Теперь посещение сада обойдется:

взрослому человеку - в 850 тенге;

студентам - в 685 тенге;

школьникам и пенсионерам - в 503 тенге;

детям до 7 лет - бесплатно.

Согласно информации на официальном сайте Ботанического сада Алматы, Институт ботаники и фитоинтродукции был организован в 1932 году. Его цель - проведение фундаментальных и прикладных инновационных исследований в области ботаники и фитоинтродукции с учетом достижений мировой науки.

Институт включает в себя Главный Ботанический сад в Алматы, площадь которого 103,6 га, Жезказганский и Илийский Ботанические сады, а также созданный в 2018 году Ботанический сад в Астане.

Главный Ботанический сад - особо охраняемая природная территория республиканского значения со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Сад разбит на 4 зоны:

экспозиционная зона (52,4 га) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;

(52,4 га) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения; общественная зона (18,8 га) - постоянно открытая для посетителей зона, где также ведется научная работа;

(18,8 га) - постоянно открытая для посетителей зона, где также ведется научная работа; научная зона (29,1 га) - зона для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;

(29,1 га) - зона для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития; административная и производственно-хозяйственная зона (3,3 га) - лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010356-tseny-na-bilety-v-almatinskiy-botsad-snizili-posle-prokurorskoy-proverki/