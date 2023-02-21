"Сказали, нужно молиться": астанчанка 6 лет борется за здоровье дочери

Инжу. Фото: из личного архива

Инжу из Астаны вот уже шесть лет борется со страшной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства. Диагноз установили, когда девочке было два года. За это время она перенесла две трансплантации костного мозга, но недавно у Инжу случился рецидив. На лечение вновь нужны большие средства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда установили диагноз, сказали, нужно молиться. Сейчас Инжу 8 лет. Она перенесла две трансплантации костного мозга, где донором была сама себе, высокодозную химиотерапию, лучевую терапию, MIBG терапию, иммунотерапию.

У дочки была большая опухоль - размером 9 см, она проходила через жизненно важную артерию в почке. В Казахстане сказали, что дочь неоперабельна. С помощью неравнодушных людей мы смогли собрать необходимую сумму на операцию, и в июле 2022 года сделали операцию в Турции. Операция прошла успешно, метастаз не было. Нашему счастью не было предела", – говорит мама Инжу, Эльвира Болаткызы.

Через три месяца, в октябре, на плановом обследовании обнаружились метастазы в трех местах. Инжу вновь назначили химиотерапию, на которую родители стали собирать деньги. В то же время девочка стала получать иммунотерапию в Астане. Обследование в январе этого года показало: метастазы немного уменьшились.

"Турецкие врачи порекомендовали нам продолжить иммунотерапию и только после этого пройти химиотерапию. Стоимость иммунотерапии и химиотерапии огромная, непосильная для нашей семьи. У нас трое деток, работает только муж. На данный момент нам не хватает 7 274 476 тенге. Нет ничего страшнее, чем услышать смертельный диагноз своего ребенка.

Столько всего уже пережито, столько всего выстрадано, но впереди еще много испытаний. Аллах помогает руками людей. Пожалуйста, помогите нам спасти доченьку", – попросила Эльвира.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1670 3734

Номер, привязанный к карте: +7 705 846 81 07

Halyk: 4405 6398 0057 9649

ИИН: 881 114 401 069

Все реквизиты оформлены на Эльвиру Болаткызы (мама)

Тел.: +7 705 846 81 07

Instagram: @help_oljaskyzy_inzhu

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010177-skazali-nuzhno-molitsya-astanchanka-6-let-boretsya-za-zdorove-docheri/