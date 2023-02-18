Кафе обязали выплатить деньги жителю Тараза за отказ в посещении

Кафе. Иллюстративное фото: pexels.com

Кафе обязали возместить моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении. Подробности этой истории озвучивает Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК на своем официальном сайте.

По данным ведомства, в Департамент по защите прав потребителей Жамбылской области обратился житель Тараза.

Он рассказал, что в один из летних дней решил со своим другом сходить в заведение общественного питания. Однако в холле кафе его ждало разочарование, так как в посещении ему было отказано без объяснения причин. На все вопросы ответ был один, что это политика частного заведения, которое якобы имеет право отказать любому.

Мужчина написал претензию в кафе и потребовал дать письменные объяснения по факту отказа ему в обслуживании. Однако ответа не получил.

После чего он обратился в общественное объединение по защите прав потребителей. Председатель данной организации приехала в кафе с целью узнать информацию насчет сложившийся ситуации. Не получив вразумительного объяснения, она вручила менеджеру под роспись еще одну досудебную претензию, однако и ее кафе проигнорировало.

В итоге потребитель обратился с иском в суд и попросил взыскать с кафе возмещение морального вреда. Его требования были удовлетворены - заведение обязали выплатить 100 тыс. тенге, а также материальные затраты.

Как указывается на портале egov.kz, большинство людей, ежедневно совершая покупки, пользуясь разными услугами, не задумываются о том, что в момент приобретения тех или иных товаров и услуг становятся одной из сторон сделок розничной купли-продажи.

Какие права имеют потребители:

на свободное заключение договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг;

доступ к информации в сфере защиты прав потребителей;

получение информации о товаре, работе, услуге, а также о продавце, изготовителе, исполнителе;

приобретение безопасного товара, работы, услуги;

свободный выбор товара, работы, услуги;

надлежащее качество товара, работы, услуги;

обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;

возмещение в полном объеме убытков, причиненных их жизни, здоровью и имуществу вследствие недостатков товара, работы, услуги;

получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги);

создание общественных объединений потребителей;

возмещение морального вреда;

защиту прав и законных интересов;

осуществление иных прав, предусмотренных законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009953-kafe-obyazali-vyplatit-dengi-zhitelyu-taraza-za-otkaz-v-poseschenii/