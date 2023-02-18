Кафе обязали выплатить деньги жителю Тараза за отказ в посещении
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Кафе обязали возместить моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении. Подробности этой истории озвучивает Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК на своем официальном сайте.
По данным ведомства, в Департамент по защите прав потребителей Жамбылской области обратился житель Тараза.
Он рассказал, что в один из летних дней решил со своим другом сходить в заведение общественного питания. Однако в холле кафе его ждало разочарование, так как в посещении ему было отказано без объяснения причин. На все вопросы ответ был один, что это политика частного заведения, которое якобы имеет право отказать любому.
Мужчина написал претензию в кафе и потребовал дать письменные объяснения по факту отказа ему в обслуживании. Однако ответа не получил.
После чего он обратился в общественное объединение по защите прав потребителей. Председатель данной организации приехала в кафе с целью узнать информацию насчет сложившийся ситуации. Не получив вразумительного объяснения, она вручила менеджеру под роспись еще одну досудебную претензию, однако и ее кафе проигнорировало.
В итоге потребитель обратился с иском в суд и попросил взыскать с кафе возмещение морального вреда. Его требования были удовлетворены - заведение обязали выплатить 100 тыс. тенге, а также материальные затраты.
Как указывается на портале egov.kz, большинство людей, ежедневно совершая покупки, пользуясь разными услугами, не задумываются о том, что в момент приобретения тех или иных товаров и услуг становятся одной из сторон сделок розничной купли-продажи.
Какие права имеют потребители:
- на свободное заключение договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- доступ к информации в сфере защиты прав потребителей;
- получение информации о товаре, работе, услуге, а также о продавце, изготовителе, исполнителе;
- приобретение безопасного товара, работы, услуги;
- свободный выбор товара, работы, услуги;
- надлежащее качество товара, работы, услуги;
- обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;
- возмещение в полном объеме убытков, причиненных их жизни, здоровью и имуществу вследствие недостатков товара, работы, услуги;
- получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги);
- создание общественных объединений потребителей;
- возмещение морального вреда;
- защиту прав и законных интересов;
- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009953-kafe-obyazali-vyplatit-dengi-zhitelyu-taraza-za-otkaz-v-poseschenii/