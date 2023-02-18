Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено на 19 февраля почти по всему Казахстану. Преимущественно оно связано с туманами, гололедом, сильным ветром. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

19 февраля в Астане временами ожидается туман.

В Алматы ночью и утром синоптики также прогнозируют туман.

19 февраля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер на западе и севере региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и севере Кызылординской области возможны гололед и туман. Ветер в центре региона днем 15-20 м/с.

19 февраля на севере, западе и юге Абайской области может быть низовая метель. Ветер на юге, западе и в центре региона 15-20, в Жарминском районе - порывы 26 м/с.

На западе и севере Западно-Казахстанской области вероятна низовая метель. Ветер днем на северо-западе, востоке региона, порывы 15-20 м/с. В Уральске 19 февраля ожидается низовая метель.

В воскресенье днем на западе и севере Актюбинской области ожидаются низовая метель и ветер днем, порывы 15-20 м/с.

19 февраля на востоке и в центре Атырауской области могут быть туман и гололед. Ветер днем на севере и востоке региона 15-20 м/с. В Атырау 19 февраля ожидаются туман и гололед.

На юге Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель. Ветер днем на юго-западе, юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере Мангистауской области возможны туман и гололед. Ветер днем на юге региона 15-20 м/с.

19 февраля на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах 15-20 м/с.

На севере и востоке Улытауской области специалисты обещают туман. Ветер на севере региона, порывы 18 м/с.

19 февраля в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер на севере региона 15-20, в районе Алакольских озер - порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром возможен туман.

Днем в воскресенье на большей части Костанайской области может быть снег. На юге и востоке региона - низовая метель. На юге - туман. Ветер днем на юге и востоке области 15-20 м/с.

19 февраля на западе, севере и юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге и востоке региона - туман. Ветер днем на западе и севере области, порывы 15-20 м/с.

По информации сотрудников ДЧС, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость, что напрямую влияет на увеличение количества столкновений, наездов и прочих ДТП.

Главное и самое надежное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности лучше воздержаться от поездки.

Если же такой возможности нет, то стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием.

В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Вообще существует "золотое" правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар является одним из основных.

А вот включать дальний свет фар категорически запрещается - в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части нужно обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители вас просто не увидят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009949-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-po-vsemu-kazahstanu/