Медиков, не сообщивших о брошенных новорожденных, намерены штрафовать в Казахстане

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Административную ответственность хотят ввести в отношении медиков, не сообщивших о брошенных новорожденных. Соответсвующий проект подготовило МВД РК, документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Ведомство разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми". Сегодня он был опубликован на сайте для публичного обсуждения, которое продлится до 3 марта текущего года.

Авторы хотят добавить новую статью "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного" в кодекс.

Санкция предложенной статьи предусматривает наказание в виде предупреждения. За повторный факт в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Также МВД внесло предложение о том, чтобы дела по новой статье рассматривал уполномоченный орган в области защиты прав ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009200-medikov-ne-soobschivshih-o-broshennyh-novorozhdennyh-namereny-shtrafovat-v-kazahstane/